В Кабардино-Балкарии продлили предупреждение об угрозе схода лавин

До воскресенья в горах КБР возможен сход лавин. Это уже второе за неделю предупреждение о лавиноопасности в республике.

В Кабардино-Балкарии продлевают экстренное предупреждение о лавиноопасности. Об этом рассказали в управлении МЧС России по региону.

Ожидается, что до конца сегодняшних суток, а также 1 декабря в республике могут сойти лавины на высоте более 2,5 тыс метров.

В ведомстве предупреждают, что лавины могут спровоцировать разного рода чрезвычайные ситуации и происшествия, включая повреждения зданий, ЛЭП, инфраструктурных объектов. Непогода также может привести к перекрытию дорог и мостов.

На днях жителей КБР уже предупреждали о высоком уровне лавинной опасности. Экстренное предупреждение действовало 27-28 ноября.