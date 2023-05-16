В Кабардино-Балкарии обнаружили тайник с десятками тонн спирта

Опубликовано: 19:49, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов остановили грузовик и нашли в нем десятки тонн нелегального спирта. Водитель задержан.

В Кабардино-Балкарии задержан мужчина, перевозивший в грузовике более 40 тонн спирта. Об этом сказано в распространенном во вторник сообщении регионального МВД.

Транспортное средство, за рулем которого находился 59-летний местный житель, было остановлено правоохранителями на автодороге Прохладный – Эльхотово.

Во время осмотра грузовика в нем был обнаружен специально оборудованный тайник с прозрачной жидкостью. У водителя не оказалось при себе соответствующих документов на груз. Он также рассказал, что купил его у незнакомого ему мужчины в соседнем регионе.

Было установлено, что в тайнике находятся четыре десятка тонн этилового ректификованного спирта, общая стоимость которых превышает 2,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.