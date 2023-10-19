В Израиль начала поступать бронетехника из США

Новая бронетехника начала поступать в Израиль из США. Она сменит поврежденную технику.
На смену поврежденной израильской бронетехники пришла новая из США. Об этом проинформировало Минобороны еврейского государства.
Так, стало известно, что в аэропорту Бен-Гурион сел американский грузовой самолет, на борту которого находятся бронированные джипы.
С начала войны с палестинскими радикалами ХАМАС Министерство обороны подписало заказы на закупку в Израиле и за рубежом транспортных средств и тяжелой техники на общую сумму более 400 млн шекелей.