В Избербаше стали ремонтировать вдвое больше дорог

Опубликовано: 18:55, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Избербаше в нынешнем году будет отремонтировано два десятка дорог. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Количество обновленных участков дорог в Избербаше за год увеличилось в два раза. Об этом сегодня заявил мэр города.

"В рамках программы ремонта и капремонта автомобильных дорог на 2023 год в Избербаше предусматривали ремонт 20 улиц. В прошлом году отремонтировали только 10"

– Магомед Исаков

Помимо этого, градоначальник рассказал, что в нынешнем году планируется достроить несколько детских садов.

"В текущем году планируется завершить строительство трех детских садов: на 100 мест в районе целебного источника "Горячка", на 250 мест в поселке Приморский и на 250 мест в поселке "Рыбный"

– мэр