Дагестан до конца года закончит реконструировать пункт пропуска на границе с Азербайджаном

Опубликовано: 15:16, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт Минтранса России

В Дагестане продолжают модернизировать пункт пропуска, расположенный на границе с Азербайджаном. Все работы собираются выполнить до конца года.

Реконструкция пункта пропуска "Яраг-Казмаляр", который находится на российско-азербайджанской границе, намерены завершить в течение этого года. Такое заявление сделал уполномоченный главы Дагестана в Народном Собрании региона.

Нюсрет Омаров акцентировал внимание на том, что обновление объекта на границе ведется в рамках развития транспортно-логистического кластера. Он напомнил, что данный проект предусматривает реализацию восьми подпроектов.

"Все эти работы существенно повысят пропускную способность транспортного маршрута через Дагестан в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг"

– Нюсрет Омаров

"Яраг-Казмаляр"

Модернизация пункта пропуска началась летом 2020 года. Ожидается, что после завершения работ через пункт пропуска ежедневно смогут проходить более 700 легковых и 600 грузовых автомобилей, а также 40 автобусов и 4 тыс физлиц.