В истязании приемных детей в Сочи подозревают многодетную мать

Опубликовано: 21:41, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи завели дело по факту истязания четверых детей, главная подозревая - их приемная мать. Женщина морила детей голодом «в воспитательных целях».

Следствие в Сочи подозревает, что женщина систематически истязала четверых своих приемных детей. Соучастником преступления был ее старший приемный сын. Спасти малолетних удалось благодаря тем приемным детям женщины, которые уже выросли и проживают отдельно.

"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней женщины и ее 19-летнего приемного сына, подозреваемых в истязании четверых несовершеннолетних приемных детей по п. "а", "г" ч. 2 ст.117 УК РФ (истязание с применением пытки…)"

– пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю

По версии следствия, подозреваемая и ее 19-летний соучастник с декабря прошлого года избивала, оскорбляла и морила четверых несовершеннолетних детей голодом «в воспитательных целях».

С полицией связались совершеннолетние, проживающей отдельно приемные дети гражданки - к ним за помощью обратились истязаемые дети. На данный момент несовершеннолетние изъяты из семьи, изучаются их условия жизни. Семья проживает в поселке в Адлерском районе.