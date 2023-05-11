В истязании приемных детей в Сочи подозревают многодетную мать

Следствие в Сочи подозревает, что женщина систематически истязала четверых своих приемных детей. Соучастником преступления был ее старший приемный сын. Спасти малолетних удалось благодаря тем приемным детям женщины, которые уже выросли и проживают отдельно.
"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней женщины и ее 19-летнего приемного сына, подозреваемых в истязании четверых несовершеннолетних приемных детей по п. "а", "г" ч. 2 ст.117 УК РФ (истязание с применением пытки…)"
– пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю
По версии следствия, подозреваемая и ее 19-летний соучастник с декабря прошлого года избивала, оскорбляла и морила четверых несовершеннолетних детей голодом «в воспитательных целях».
С полицией связались совершеннолетние, проживающей отдельно приемные дети гражданки - к ним за помощью обратились истязаемые дети. На данный момент несовершеннолетние изъяты из семьи, изучаются их условия жизни. Семья проживает в поселке в Адлерском районе.