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В Иране из-за взрыва газа погибли восемь человек

В Иране из-за взрыва газа погибли восемь человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На юго-востоке ИРИ прогремел взрыв бытового газа, в результате которого скончались восемь человек. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

В Исламской Республике Иран из-за мощного взрыва бытового газа произошло обрушение жилого дома. В результате происшествия погибли восемь жильцов, еще четырем потребовалась помощь медиков. Такие данные на своем сайте опубликовало иранское агентство Tasnim.

По информации агентства ЧП произошло сегодня утром на юго-востоке страны в провинции Хусейтан. Дом, в котором прогремел взрыв, располагается в районе с высокой плотностью населения.

К потерпевшим отправлены машины медицинской помощи. Сейчас на месте обрушения продолжаются работы по поиску пострадавших людей.
По словам властей, есть вероятность увеличения числа погибших.

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