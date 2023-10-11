В Иране из-за взрыва газа погибли восемь человек

Опубликовано: 13:02, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На юго-востоке ИРИ прогремел взрыв бытового газа, в результате которого скончались восемь человек. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

В Исламской Республике Иран из-за мощного взрыва бытового газа произошло обрушение жилого дома. В результате происшествия погибли восемь жильцов, еще четырем потребовалась помощь медиков. Такие данные на своем сайте опубликовало иранское агентство Tasnim.

По информации агентства ЧП произошло сегодня утром на юго-востоке страны в провинции Хусейтан. Дом, в котором прогремел взрыв, располагается в районе с высокой плотностью населения.

К потерпевшим отправлены машины медицинской помощи. Сейчас на месте обрушения продолжаются работы по поиску пострадавших людей.

По словам властей, есть вероятность увеличения числа погибших.