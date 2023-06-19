В Иордании запустили курсы по интенсивному изучению русского языка

Опубликовано: 15:05, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Аммане запустили курсы по изучению русского языка. Благодаря им любой желающий сможет в кратчайшие сроки овладеть несколькими элементарными фразами на нем.

В Аммане открыли интенсивные курсы по изучению русского языка в формате "Литературного кафе". Их запустил ректор Северо-Кавказского федерального университета.

Целью курсов является популяризация русского в ближневосточном регионе. Они рассчитаны на тех, кто не владеет русским языком, и на имеющих начальный опыт.

В вузе также запустят мастер-классы, рассчитанные и на взрослых, и на детей.