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В Иордании запустили курсы по интенсивному изучению русского языка

В Иордании запустили курсы по интенсивному изучению русского языка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Аммане запустили курсы по изучению русского языка. Благодаря им любой желающий сможет в кратчайшие сроки овладеть несколькими элементарными фразами на нем.

В Аммане открыли интенсивные курсы по изучению русского языка в формате "Литературного кафе". Их запустил ректор Северо-Кавказского федерального университета.

Целью курсов является популяризация русского в ближневосточном регионе. Они рассчитаны на тех, кто не владеет русским языком, и на имеющих начальный опыт.

В вузе также запустят мастер-классы, рассчитанные и на взрослых, и на детей.

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