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В Азербайджане подвели итоги юбилейной олимпиады на русском языке

В Азербайджане подвели итоги юбилейной олимпиады на русском языке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В XV олимпиаде на русском языке участвовали азербайджанских школьников. Победителями конкурса, который проходил в несколько этапов, стали 60 учащихся.

В XV Республиканской олимпиаде на русском языке приняли участие 6 тыс школьников. Об этом рассказали в Русском доме в Баку.

В этом году олимпиада была посвящена 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Олимпиада состояла из нескольких этапов. Первый включал в себя тестирование. По его итогам в следующий тур пробились всего 1,1 тыс школьников. В рамках второго учащимся предстояло написать эссе.

Победителями стали 60 учащихся. Все они получили дипломы и подарки.

Организаторы олимпиады

Посольство России в Азербайджане, представительство Россотрудничества в Баку, Минобрнауки республики, Русская община и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений АР.

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