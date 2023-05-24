В Ингушетии выявили незаконные соцвыплаты на 2 миллиарда

Опубликовано: 9:32, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии обнаружили факты коррупции и мошенничества при оформлении социальных выплат гражданам – ущерб государству оценивается в миллиардные суммы.

Ингушские правоохранители разоблачили крупное мошенничество при назначении социальных выплат, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Управлением ФСБ России по Ингушетии совместно с МВД России во взаимодействии с руководством региона в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) расследуются коррупционные правонарушения, связанные с незаконным оформлением социальных выплат гражданам", - сказано в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Как выяснилось в ходе следствия, государству в результате коррупционной деятельности причинен материальный ущерб, по предварительным оценкам превышающий 2 млрд рублей. Также были ущемлены права граждан из льготной категории, - добавили в ФСБ региона.