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В Индии попробуют ставропольский Нарзан

В Индии попробуют ставропольский Нарзан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Такие полюбившиеся россиянам сорта минералки как "Нарзан" и "Ессентуки" будут продаваться в Индии. Сейчас ведется сертификация товара. 

Глава Минэкономразвития Ставрополья Денис Полюбин заявил о том, что региональные производители, несмотря на давление антироссийских санкций, продолжают расширять круг направлений экспорта. 

"В 2023 году крупнейший производитель минеральной воды на Ставрополье и один из крупнейших производителей страны ООО "Холдинг Аква" заключил контракт на поставку своей продукции в Индию. Планируется, что в эту страну будут поставлять "Ессентуки 4", "Ессентуки 17", "Годжи" и "Нарзан". Ранее минеральную воду в эту страну из региона не направляли"

– Денис Полюбин 

В настоящее время напитки проходят сертификацию для получения лицензии на продажу в Индии.

Открытие кисловодских источников нарзана запланировано на 2024 год

Открытие кисловодских источников нарзана запланировано на 2024 год

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