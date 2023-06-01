В Индии попробуют ставропольский Нарзан

Опубликовано: 2:32, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такие полюбившиеся россиянам сорта минералки как "Нарзан" и "Ессентуки" будут продаваться в Индии. Сейчас ведется сертификация товара.

Глава Минэкономразвития Ставрополья Денис Полюбин заявил о том, что региональные производители, несмотря на давление антироссийских санкций, продолжают расширять круг направлений экспорта.

"В 2023 году крупнейший производитель минеральной воды на Ставрополье и один из крупнейших производителей страны ООО "Холдинг Аква" заключил контракт на поставку своей продукции в Индию. Планируется, что в эту страну будут поставлять "Ессентуки 4", "Ессентуки 17", "Годжи" и "Нарзан". Ранее минеральную воду в эту страну из региона не направляли"

– Денис Полюбин

В настоящее время напитки проходят сертификацию для получения лицензии на продажу в Индии.