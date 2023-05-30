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Открытие кисловодских источников нарзана запланировано на 2024 год

Открытие кисловодских источников нарзана запланировано на 2024 год
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Кисловодские источники нарзана откроются в 2024 году, сообщил Евгений Моисеев. Источники были закрыты в 2021 году из-за слива нарзана в водоемы.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев анонсировал открытие расположенных в окрестностях источников нарзана, которые закрылись в 2021 году из-за слива нарзана в реку, что оказалось сбросом сточных вод.

Он заявил, что владелец скважин "Кавминкурортресурсы" планирует открыть источники нарзана во второй половине следующего года.

Моисеев выразил благодарность компании, которая уже приступило к работам по подготовке к открытию источников. Он добавил, что открытие состоится после выполнения всех предъявленных требований и возведения очистных сооружений.
 

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