Открытие кисловодских источников нарзана запланировано на 2024 год

Опубликовано: 21:34, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кисловодские источники нарзана откроются в 2024 году, сообщил Евгений Моисеев. Источники были закрыты в 2021 году из-за слива нарзана в водоемы.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев анонсировал открытие расположенных в окрестностях источников нарзана, которые закрылись в 2021 году из-за слива нарзана в реку, что оказалось сбросом сточных вод.

Он заявил, что владелец скважин "Кавминкурортресурсы" планирует открыть источники нарзана во второй половине следующего года.

Моисеев выразил благодарность компании, которая уже приступило к работам по подготовке к открытию источников. Он добавил, что открытие состоится после выполнения всех предъявленных требований и возведения очистных сооружений.

