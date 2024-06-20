В Хасавюрте установят трансформатор из Махачкалы

Из Махачкалы в Хасавюрт доставят трансформатор. Он будет установлен на подстанции «Ярыксу». Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Энергетики доставят трансформатор из Махачкалы в Хасавюрт для восстановления подстанции «Ярыксу», которая пострадала от пожара, вызванного высокой температурой в начале июля.

«На подстанции «Приморская» в Махачкале специалисты филиала «Дагэнерго» загрузили трансформатор на трал, чтобы перевести его в Хасавюрт»

– пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

В результате пожара, произошедшего на подстанции «Ярыксу» в начале июля, жители Хасавюрта остались без стабильного электроснабжения на несколько часов. Трансформатор, который вышел из строя из-за сильной жары, не мог обеспечить необходимую мощность для района.

После проведения технического обследования было принято решение о замене поврежденного трансформатора на новый, более надежный экземпляр из Махачкалы.