В хадж в Саудовскую Аравию вылетела первая группа ингушских паломников

Опубликовано: 10:37, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром в воздух в ингушском аэропорту "Магас" поднялся в воздух первый авиалайнер сирийской авиакомпании Fly Baghdad, на борту которого в хадж по святым местам Мекки и Медины в Саудовскую Аравию вылетели первые паломники из Ингушетии.

Сегодня в 6:40 утра первые 200 паломников из Ингушетии вылетели из аэропорта "Магас" в Саудовскую Аравию для совершения хаджа по святым местам Мекки и Медины, сообщили в пресс-службе Минпромсвязи республики.

Прямыми рейсами из Ингушетии на самолетах Boeing 737 900 сирийской авиакомпании Fly Baghdad паломники будут вылетать в арабскую Джидду, затем на автобусах они доберутся до гостиниц, а в обратную сторону самолеты будут вылетать из Медины.

"Сегодня в 17:50 на святые земли отправится второй рейс с таким же количеством паломников"

- Минпромсвязи Ингушетии

Всего из аэропорта "Магас" будет совершено 14 авиарейсов, последний из них запланирован на 19 июня, также лайнеры доставят в святые места паломников из соседних регионов.

Особое внимание власти Ингушетии уделили логистике паломничества, разработав максимально удобные маршруты и транспорт, чтобы облегчить дорогу людям, отправляющимся в хадж, отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, квота на хадж для жителей Ингушетии составляет 1,3 тыс мест.