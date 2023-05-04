В Грузии ветераны ВОВ получили премию

Опубликовано: 21:43, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ветераны Великой Отечественной войны в Грузии получили денежную премию от властей Тбилиси в честь празднования Дня Победы.

Тбилисское руководство предоставило ветеранам Великой Отечественной войны в Грузии денежную премию в размере 1 тыс лари по случаю празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время в Грузии проживают 116 ветеранов войны. В этом году они будут праздновать 78-ю годовщину разгрома немецко-нацистских захватчиков.

Решением правительства страны было установлено, что ветераны ВОВ получат в честь празднования Дня Победы по 1 тыс лари, а жители страны, чьи предки погибли на фронте, по 500 лари.

Администрация грузинской столицы перечислила 47 ветеранам, которые проживают в Тбилиси, по 1 тыс лари, а 39 человек получили по 500 лари.

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