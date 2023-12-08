В Грузии снегопад отрезал от мира 30 сел

Снежная погода в Грузии привела к закрытию дорог, проблемам с электричеством, изоляции горных сел. Восстановительные работы ведутся в усиленном режиме, однако снегопады продлятся еще несколько дней.

Мощный снегопад в Грузии привел к тому, что отрезанными оказались 30 сел в Имерети, кроме того тысячи людей остаются без света.

"Основные проблемы остались в Сачхере, Чиатура и Харагаули. Количество тех сел, которые отрезаны от внешнего мира, достигает 30, и все они находятся в этих трех районах"

– глава региона Звиад Шаламберидзе

Без света остаются тысячи людей, добавил он.

В высокогорной Аджарии также дороги завалены снегом, ведутся работы по расчистке.

Ранее удалось открыть для транспорта дорогу к границе с Турцией, проезд был закрыт накануне днем.

Отметим, что снегопады не закончатся, согласно прогнозам специалистов, еще несколько дней. Все службы работают в усиленном режиме, спецтехника - в круглосуточном.