В Грузии прошли масштабные акции против наркопреступников

В разных регионах Грузии прошла акция по борьбе с наркопреступностью. Виновным грозит срок до 20 лет.
Правоохранители Грузии по результатам масштабных акций задержали 52 человека по обвинению в совершении наркопреступлений. Уточняется, что среди них 37 торговцев наркотиками.
«В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий, по обвинению в наркопреступлениях задержаны 52 человека, среди которых 37 наркореализаторов»
– директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе
Далее он отметил, что операция проводилась в разных регионах Грузии. В случае доказательства вины, задержанным грозит срок до 20 лет.