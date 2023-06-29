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В Грузии прошли масштабные акции против наркопреступников

Машиня полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В разных регионах Грузии прошла акция по борьбе с наркопреступностью. Виновным грозит срок до 20 лет.

Правоохранители Грузии по результатам масштабных акций задержали 52 человека по обвинению в совершении наркопреступлений. Уточняется, что среди них 37 торговцев наркотиками.

«В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий, по обвинению в наркопреступлениях задержаны 52 человека, среди которых 37 наркореализаторов»

– директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе

Далее он отметил, что операция проводилась в разных регионах Грузии. В случае доказательства вины, задержанным грозит срок до 20 лет.

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