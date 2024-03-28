Вестник Кавказа

В Грузии повысили прогноз роста грузинской экономики в 2024 году

В Грузии повысили прогноз роста грузинской экономики в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
TBC Capital повысил прогноз роста экономики Грузии в 2024 году. Там сообщили, что рост экономики страны превысит 6%. В феврале экономика Грузии выросла на 9,5%.

TBC Capital в своем еженедельном обзоре рассказал о перспективах грузинской экономики в 2024 году. По мнению аналитиков, рост превысит 6% согласно базовому сценарию.

Ранее прогнозировался рост ВВП Грузии на 5,6%. Как сообщают аналитики, последние макроэкономические показатели указывают на сильный экономический рост.

"Даже на этом фоне рост экономики на 9,5% в феврале превзошел ожидания"

- TBC Capital

В компании отметили, что помимо увеличения притока иностранной валюты и инвестиционного спроса, выделяются достаточно высокий фискальный стимул с начала года и существенное улучшение эффекта от миграции.

Стоит добавить, что грузинская экономика в феврале этого года увеличилась на 9,5% по сравнению с прошлогодними показателями. Рост экономики с начала года составил 7,7% по сравнению с первыми двумя месяцами 2023 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1460 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Экономика Грузии демонстрирует уверенный рост

Экономика Грузии демонстрирует уверенный рост

Китай поможет Грузии стать цифровым хабом

Китай поможет Грузии стать цифровым хабом

Грузия и Россия сократили товарооборот в январе и феврале

Грузия и Россия сократили товарооборот в январе и феврале

МВФ опубликовал новый прогноз экономического роста для Грузии и Азербайджана

МВФ опубликовал новый прогноз экономического роста для Грузии и Азербайджана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы