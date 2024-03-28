В Грузии повысили прогноз роста грузинской экономики в 2024 году

TBC Capital повысил прогноз роста экономики Грузии в 2024 году. Там сообщили, что рост экономики страны превысит 6%. В феврале экономика Грузии выросла на 9,5%.

TBC Capital в своем еженедельном обзоре рассказал о перспективах грузинской экономики в 2024 году. По мнению аналитиков, рост превысит 6% согласно базовому сценарию.

Ранее прогнозировался рост ВВП Грузии на 5,6%. Как сообщают аналитики, последние макроэкономические показатели указывают на сильный экономический рост.

"Даже на этом фоне рост экономики на 9,5% в феврале превзошел ожидания"

- TBC Capital

В компании отметили, что помимо увеличения притока иностранной валюты и инвестиционного спроса, выделяются достаточно высокий фискальный стимул с начала года и существенное улучшение эффекта от миграции.

Стоит добавить, что грузинская экономика в феврале этого года увеличилась на 9,5% по сравнению с прошлогодними показателями. Рост экономики с начала года составил 7,7% по сравнению с первыми двумя месяцами 2023 года.