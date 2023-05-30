РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Грузии пограничник стрелял по отдыхающим туристам

В Грузии пограничник стрелял по отдыхающим туристам
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии завели уголовное дело по факту стрельбы сотрудника погранполиции по туристам. Никто не пострадал, инцидент произошел в нацпарке Вашловани.

Грузинские правоохранители расследуют дело, связанное со стрельбой в нацпарке по туристам. Фигурантом уголовного дела является сотрудник пограничной полиции страны.

Погранполицейский открыл огонь в направлении туристических палаток возле нацпарка Вашловани. Отдыхающие не пострадали. Инцидент произошел 28 мая.

Дело по статье "Злоупотребление служебными полномочиями с применением оружия" расследует специальная следственная служба.

Нацпарк Вашловани находится в Кахетии, недалеко от границы Грузии и Азербайджана.

Мэр Тбилиси сделал заявление о российских туристах

Мэр Тбилиси сделал заявление о российских туристах

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1420 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version