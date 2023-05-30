В Грузии пограничник стрелял по отдыхающим туристам

В Грузии завели уголовное дело по факту стрельбы сотрудника погранполиции по туристам. Никто не пострадал, инцидент произошел в нацпарке Вашловани.
Грузинские правоохранители расследуют дело, связанное со стрельбой в нацпарке по туристам. Фигурантом уголовного дела является сотрудник пограничной полиции страны.
Погранполицейский открыл огонь в направлении туристических палаток возле нацпарка Вашловани. Отдыхающие не пострадали. Инцидент произошел 28 мая.
Дело по статье "Злоупотребление служебными полномочиями с применением оружия" расследует специальная следственная служба.
Нацпарк Вашловани находится в Кахетии, недалеко от границы Грузии и Азербайджана.