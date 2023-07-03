В Грузии планировали атаковать Абхазию и Сочи при попытке мятежа ЧВК "Вагнер"

Опубликовано: 10:55, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские танки могли войти в Абхазию, Южную Осетию и Сочи в тот момент, когда в РФ происходила попытка мятежа ЧВК «Вагнер».

Председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил о том, что в то время пока в России происходила попытка мятежа ЧВК «Вагнер» в грузинской оппозиции раздавались призывы на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи.

«Мы помним, как коллективное Национальное движение за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи»

– Ираклий Кобахидзе

Далее политик подчеркнул, что грузинская оппозиция воспользуется любой возможностью для открытия в Грузии второго фронта.