В Грузии осудили двух местных жителей за мошенничество в крупном размере

Тбилисский суд вынес приговор в отношении двух мужчин, которые обманным путем сумели завладеть крупной суммой денег. Ближайшие 10 лет они проведут в заключении.

В Грузии вынесли приговор в отношении двух мужчин, занимавшихся мошеннической деятельностью. Об этом рассказали в прокуратуре Грузии.

Следствие установило, что в течение 2021 и 2022 годов злоумышленники обманным путем присвоили себе свыше 11 млн лари.

Все эти средства они получили на основании поддельных счетов от зарегистрированных в ОАЭ компаний, собиравшихся приобрести дорогие автомобили. После этого обвиняемые вместо машин, заказанных компаниями, купили транспортные средства желаемой модели, которые затем продали различным физлицам и юрлицам.

Таким образом, они легализовали крупную сумму денег, полученную обманным путем.

Тбилисский городской суд приговорил мужчин к 10 годам лишения свободы.