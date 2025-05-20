В Грузии назначили дополнительный поезд из-за концерта Guns N' Roses

В пятницу в связи с концертом Guns N' Roses будет запущен дополнительный поезд между Тбилиси и Батуми. Концерт всемирно известной группы пройдет в приморском Шекветили.

"Грузинская железная дорога" объявила о дополнительном поезде из Тбилиси в Батуми на пятницу 30 мая. В этот день в Грузии пройдет концерт легендарной рок-группы Guns N' Roses.

"Специальный поезд, организованный в рамках серии Black Sea Arena Starring Georgia, будет останавливаться на платформе Black Sea Arena в обоих направлениях, обеспечивая удобную транспортировку для посетителей концерта"

– ГЖД

Отправление из Тбилиси в 10:33, в обратном направлении состав пойдет в 01:32. Билеты доступны как в кассах, так и онлайн, уточнили в ГЖД.

Концерт Guns N' Roses пройдет на Black Sea Arena в приморском поселке Шекветили неподалеку от Батуми.