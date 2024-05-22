В Грузии начнут по-новому наказывать за наркотики

В грузинском законодательстве появилось новое положение, по которому содействие реализации наркотических веществ будет наказываться лишением свободы.

Грузинский парламент внес значительные поправки в уголовный кодекс страны - теперь содействие реализации наркотических и психотропных веществ выведены в отдельную статью.

Согласно документу, наказание за совершенные действия подобного характера соответствующие – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет, передает Sputnik Грузия.

В случае, если в составе преступления имеются отягчающие факторы (в правонарушении участвовала организованная группа, содействие реализуется в крупном размере, уже существует судимость по наркотикам и так далее) – законодательством предусмотрено лишение свободы до двенадцати лет.

Если реализация наркотиков происходит в особо крупном размере, уголовный кодекс предусматривает наказание от двенадцати до семнадцати лет лишения свободы. Реализация же новых веществ может увеличить срок пребывания в местах лишения свободы до двадцати лет, а если это же действие было совершено группой лиц — приговор может быть бессрочным заключением.