В Госдуме предложили регионам регулировать вопрос с никабом

В Госдуме предложили внести законопроект о праве регионов запрещать никабы. Также право запрета предлагают закрепить за образовательными учреждениями.
Партия «Новые люди» хочет внести в Государственную Думу законопроект, предусматривающий право регионов запрещать ношение никабов в общественных местах.
Как сообщает РИА Новости, депутаты также предлагают закрепить право на введение запрета и за учебными заведениями.
Партия отметила необходимость ограничения ношения одежды, которая скрывает лицо человека.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против никабов и призвал запретить их ношение в России. Он отметил, что запрет на его ношение установлен в ряде стран, где большая часть граждан исповедует ислам.