Вестник Кавказа

В Госдуме предложили регионам регулировать вопрос с никабом

Мусульманки в абайе на улице Стамбула
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдуме предложили внести законопроект о праве регионов запрещать никабы. Также право запрета предлагают закрепить за образовательными учреждениями.

Партия «Новые люди» хочет внести в Государственную Думу законопроект, предусматривающий право регионов запрещать ношение никабов в общественных местах.

Как сообщает РИА Новости, депутаты также предлагают закрепить право на введение запрета и за учебными заведениями.

Партия отметила необходимость ограничения ношения одежды, которая скрывает лицо человека.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против никабов и призвал запретить их ношение в России. Он отметил, что запрет на его ношение установлен в ряде стран, где большая часть граждан исповедует ислам.

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