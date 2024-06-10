В городском парке Нальчика людей с карусели снимали спасатели

Сегодня в городском парке с аттракционами столицы Кабардино-Балкарии по невыясненным пока причинам остановилась карусель, на которой находились отдыхающие – эвакуировать их с высоты пришлось сотрудникам МЧС России.

В городском парке Нальчика сегодня вечером внезапно остановилась одна из каруселей, на которой находились люди – чтобы вызволить их с высоты аттракциона, пришлось вызывать спасателей МЧС России, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В городском парке Нальчика 30 качели остановились по техническим причинам. Специалисты МЧС России спасли 13 человек. Никто не пострадал"

- МЧС России

Сообщение спасателям поступило в 17:30, на месте работали профессионалы из ГУ МЧС России по КБР, снабженные необходимым спасательным оборудованием и техническими средствами, добавили в ведомстве.

Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают специалисты, которые уточняют причину внезапной остановки аттракциона.