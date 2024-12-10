В горах Дагестана и Северной Осетии прогнозируют лавины

Лавинная опасность объявлена до вечера среды в горах Дагестана и Северной Осетии. Предупреждение выпущено региональными МЧС.

Опасность схода снежных лавин объявлена в горах двух республик в СКФО на сутки.

"В период с 18:00 мск 14 января до 18:00 мск 15 января в горах Дагестана выше 2 тыс м лавиноопасно"

– ГУ МЧС России по Дагестану

Также спасатели предупреждают о том, что вероятно затруднение дорожного движения и перекрытие дорог, повреждение линий электропередачи и зданий.

Согласно рекомендации, в горы лучше не выходить в снегопад и в ненастную погоду, особенно опасны крутые склоны.

Также о вероятных лавинах сообщается в Северной Осетии.

"С 18:00 мск 14 января до 18:00 мск 15 января в горных районах Республики Северная Осетия-Алания выше 2000 м лавиноопасно, в связи с чем существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района"

– ГУ МЧС по республике

Выпущено штормовое предупреждение.