В горах Дагестана и Северной Осетии прогнозируют лавины

Опасность схода снежных лавин объявлена в горах двух республик в СКФО на сутки.
"В период с 18:00 мск 14 января до 18:00 мск 15 января в горах Дагестана выше 2 тыс м лавиноопасно"
– ГУ МЧС России по Дагестану
Также спасатели предупреждают о том, что вероятно затруднение дорожного движения и перекрытие дорог, повреждение линий электропередачи и зданий.
Согласно рекомендации, в горы лучше не выходить в снегопад и в ненастную погоду, особенно опасны крутые склоны.
Также о вероятных лавинах сообщается в Северной Осетии.
"С 18:00 мск 14 января до 18:00 мск 15 января в горных районах Республики Северная Осетия-Алания выше 2000 м лавиноопасно, в связи с чем существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района"
– ГУ МЧС по республике
Выпущено штормовое предупреждение.