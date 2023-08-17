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В горах Адыгеи впервые опробовали новый вид связи

В горах Адыгеи впервые опробовали новый вид связи
В горах Адыгеи сегодня впервые опробовали новый для России вид связи, когда передача видеосигнала велась не по привычной аппаратуре сотовой связи, а через отечественные космические спутники, летящие на низких орбитах.

В горах Адыгеи сегодня прошел первый в России сеанс видеосвязи через спутники – уникальность эксперимента состоит в том, что он состоялся на территории, на которй нет покрытия мобильной сети, а для приема и передачи изображения и звука использовались низкоорбитальные спутники, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В горной части Адыгеи проведен первый в России сеанс видеосвязи с использованием отечественных низкоорбитальных космических аппаратов с территорией без покрытия сотовых сетей. Соединение прошло между Центром управления полетами ООО "Бюро 1440" в Москве и горой Фишт в Адыгее в пределах Кавказского государственного природного биосферного заповедника"

- пресс-служба правительства Адыгеи

В видеоконференции на высоте 1,6 тыс м приняли участие заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Адыгеи Заурбек Шу, передает "Интерфакс".

Новая отечественная разработка имеет огромное значение: она позволит уже к 2030 году обеспечить высококачественной связью всю территорию России, включая Арктику и Дальний Восток. Это позволит развивать труднодоступные территории, выводя экономику субъектов на новый уровень, - отметил после эксперимента Дмитрий Чернышенко.

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