В Горячем Ключе объявили режим ЧС

Горячий Ключ в течение суток накрыла месячная норма осадков. В настоящее время в городе действует режим ЧС.

В Горячем Ключе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города. По словам Сергея Белопольского, меньше чем за 24 часа город накрыла месячная норма осадков.

"Обильные дожди прошли и в горах, откуда истоки берут наши реки. Объехал все районы, которые наиболее подверглись подтоплению. Больше всего пострадали станица Пятигорская, поселок Мирный и отдельные территории в город"

– мэр города

В свою очередь, в региональном управлении МЧС по Краснодарскому рассказали, что из-за сильных осадков оказались подтоплены более 100 придомовых территорий, эвакуированы в общей сложности 36 человек.

В школах оборудовали пункты временного пребывания, способные принять свыше 100 граждан.

В ведомстве также отметили, что уже приступили к ликвидации последствий стихии. В работах участвуют более 90 человек личного состава и 25 единиц техники.