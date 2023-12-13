В Физули переселяются еще 125 человек

В город Физули из Баку сегодня переезжают 30 азербайджанских семей. Они спустя 30 лет получили возможность вернуться на родину.

В Азербайджане продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные места. Из Баку в Физули утром отправилась очередная автоколонна.

Сегодня в восстановленный Физули вернутся 30 семей - 125 человек. Колонна выехала из Гарадагскго района азербайджанской столицы. Во второй половине дня она прибудет на место назначения, где семьи получат ключи от нового жилья.

Всего в Физули вернулось 470 семей. В городе проживает 1750 человек.