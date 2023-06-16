Опубликовано: 2:30, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Сборная Испании обыграла команду Италии в полуфинале Лиги Наций и вышли в финал турнира, где ее соперником будет сборная Хорватии. Матч пройдет 18 июня.

В четверг вечером в Энсхеде состоялась встреча Лиги наций между сборными Испании и Италии.

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте - отличился полузащитник испанцев Йереми Пино. На 11-й сборная Италии отыгрались благодаря голу нападающего Чиро Иммобиле с пенальти. А на 88-й минуте форвард Хоселу отправил второй мяч в сетку ворот итальянцев, установив окончательный результат - 2:1 в пользу Испании.

В первом полуфинале сборная Хорватии со счетом 4:2 переиграла команду Нидерландов. Таким образом, в финале Лиги наций сыграют Хорватия и Испания. Матч пройдет 18 июня. Начало - в 21:45 мск.