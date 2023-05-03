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В Египте стартовало строительство третьего энергоблока АЭС Эль-Дабаа

В Египте стартовало строительство третьего энергоблока АЭС Эль-Дабаа
© Фото: Росатом
Сегодня в египетском Матрухе залили первый бетон на месте строительства третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", которая возводится с участием России.

В Египте сегодня стартовало строительство третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона проектировщика и генподрядчика строительства – российской госкорпорации "Росатом".

На площадке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте залили сегодня "первый бетон" в фундаментную плиту энергоблока № 3. Строительство на третьем энергоблоке перешло в основную стадию, - рассказали в пресс-службе "Росатома", передает РИА Новости.

Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало разрешение на строительство энергоблока № 3 конце марта этого года.

Напомним, АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух в 350 километрах от Каира, на берегу Средиземного моря. Она будет включать в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, а ее мощность составит почти 4,8 ГВт.

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