В Египте обнаружена огромная статуя Рамзеса II

Археологи раскопали в Египте возле города Минья верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II. Ее нижняя часть была найдена почти 100 лет назад, теперь скульптура может быть восстановлена, ее высота составит семь метров.

В Египте ученые сделали невероятное открытие, была обнаружена крупная статуя фараона Рамзеса II в отличной сохранности.

Находка была сделана совместной египетско-американской археологической миссией, занимающейся раскопками к югу от города Минья. Специалисты открыли верхнюю часть статуи Рамзеса II, высота фрагмента составляет 3,8 м. Монумент выполнен из известняка и хорошо сохранился.

«Это экстраординарное открытие. Мастерство и сохранность замечательны, позволяя нам заглянуть в величие правления Рамзеса II»

– глава египетской археологической группы Бассем Джихад

Фараон Рамзес II изображен в двойной короне, головной убор венчает королевская кобра. С обратной стороны статуи археологи прочли иероглифы, прославляющие Рамзеса II.

Находка удивительна не только монументальностью и сохранностью, но и тем, что является недостающим фрагментом статуи, обнаруженной немецким археологом Гюнтером Рёдером в 1930 году. Нижняя часть статуи спустя почти 100 лет может быть дополнена. По оценкам специалистов, общая высота скульптуры составит семь метров.

Археологи очищают статую и проводят подготовку к моделированию того, как будет выглядеть воссоединенная статуя великого фараона.