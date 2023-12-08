В ДТП на трассе "Кавказ" в Ставрополье пострадали трое детей

Установившаяся в Ставропольском крае непогода сегодня привела к столкновению двух автомобилей, в аварии пострадали трое детей и взрослый.

Сегодня днем на 302-м километре трассы "Кавказ" в Андроповском округе Ставрополья произошла автоавария с четырьмя пострадавшими, трое из которых – дети, сообщает в своем Telegram-канале региональная госавтоинспекция.

"Водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением, зацепил правую обочину, после чего автомобиль выехал боком на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Nissan March. В результате в больницу Невинномысска доставлены 2 несовершеннолетних пассажира "Гранты" (9-летний мальчик и 6-летняя девочка) и их 33-летняя мать (от госпитализации отказалась). Также тяжелые травмы получила 11-летняя пассажирка иномарки, она помещена в реанимацию"

- ГАИ Ставропольского края

За рулём "Гранты" находился 33-летний житель Ессентуков, который шестикратно за последние два года привлекался к ответственности за нарушение скорости, он был трезв.

Как полагают правоохранители, возможной причиной ДТП могли стать плохие погодные условия – из-за снегопада и последовавшего за ним мороза трассу сковало льдом, а многие водители края так и не перешли на зимнюю резину.