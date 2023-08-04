В донских Шахтах начали делать стальные трубы

Опубликовано: 22:22, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Королевский трубный завод" в донском городе Шахты начал выпуск стальных труб, расширив линейку свой продукции стального проката новым наименованием.

ООО "Королевский трубный завод" запустило производство стальных труб на своем предприятии в городе Шахты Ростовской области, сообщили в Минпроме региона.

"Мощность завода на первом этапе составит до 8 тыс т в месяц, а при максимальной нагрузке - до 15 тыс т в месяц"

- Минпром Ростовской области

Новое производство внесет весомый вклад в импортозамещение и расширит диапазон прокатной продукции завода, который уже пять лет выступает главным партнером "Техмаша", передает "Интерфакс".

Сейчас предприятие выпускает электросварные, водогазопроводные, профильные трубы, объединяя производственные площадки в подмосковной Ивантеевке, Воронеже, Липецке и других городах России.