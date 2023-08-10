В Дербент вернется электричество

Опубликовано: 15:53, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До конца дня в дома жителей Дербента поступит электричество. В настоящее время ведутся работы по восстановлению кабельных линий на одной из городских подстанций.

В Дербенте ведутся работы по восстановлению кабельных линий 6 кВ на подстанции «Дербент-330», сообщает пресс-служба филиала компании «Россетти Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Работы ведут сотрудники компании. Отмечается, что электричество в первую очередь поступит в социально значимые объекты города, а до конца дня работы завершатся полностью.

Стоит добавить, что сейчас Центральная больница Дербента обеспечена электроэнергией благодаря резервным источникам. Здание работает в штатном режиме.