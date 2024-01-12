В декабре фиксировалось снижение годовой инфляции в СКФО

В декабре в республиках Северного Кавказа отмечается падение годовой инфляции. Однако также фиксируется подорожание продуктов.

Последний месяц 2023 года отметился падением темпов роста годовой инфляции. В частности, Южное ГУ Банка России проинформировал о том, что по сравнению с ноябрьскими 8,31% инфляция снизилась до 8,11%.

В то же время отмечается рост цен на продукты. В декабре он составил 10,29% против ноябрьских 9,26%.

Отмечается, что рост цен на яйца, в частности, обусловлен падением предложения продукции. В том числе, это связано с ростом заболеваемости у птиц (падение поголовья, затраты на профилактику). Также рост стоимости связан с увеличением стоимости логистики.