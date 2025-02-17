Вестник Кавказа

В Дагестане восстановили подачу света, нарушенную из-за непогоды

Настольная лампа
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане возобновляется электроснабжение населения после ремонтных работ на сети. Электричество отключалось из-за проблем, вызванных снегопадами.

В трех районах Дагестана, где накануне возникли проблемы с электроснабжением населения, завершились восстановительные работы на сети.

"24 февраля в 03:45 мск аварийно-восстановительные работы в Казбековском, Буйнакском и Новолакском районах полностью завершены"

– ГУ МЧС по Дагестану

Ранее в ряде районов Дагестана был объявлен режим ЧС, снегопады привели к обрывам проводов, авариям, также были зафиксированы повреждения опор.

Аномально снежная погода стала причиной перекрытия части автодорог в республике - накануне движение было восстановлено после расчистки дорог от снега и сошедших лавин.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестан потерял более 350 млн рублей из-за майнинга

Дагестан потерял более 350 млн рублей из-за майнинга

Смертельное ДТП с фурой произошло в Дагестане

Смертельное ДТП с фурой произошло в Дагестане

Современную IT-инфраструктуру создадут до 2028 года в школах Дагестана

Современную IT-инфраструктуру создадут до 2028 года в школах Дагестана

Жители дагестанского села выступили против генплана его развития

Жители дагестанского села выступили против генплана его развития

Десять дагестанских сел освободили от снежного плена

Десять дагестанских сел освободили от снежного плена

Небольшое землетрясение потрясло в пятницу Дагестан

Небольшое землетрясение потрясло в пятницу Дагестан

100 кг опасной икры изъяли из продажи в Дагестане

100 кг опасной икры изъяли из продажи в Дагестане

В Дагестане директор школы присвоила продуктов почти на миллион рублей

В Дагестане директор школы присвоила продуктов почти на миллион рублей

Еще одна лавина заблокировала дорогу в Дагестане

Еще одна лавина заблокировала дорогу в Дагестане

Опасность схода лавин сохранится до конца недели в Дагестане

Опасность схода лавин сохранится до конца недели в Дагестане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы