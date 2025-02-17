В Дагестане восстановили подачу света, нарушенную из-за непогоды

В Дагестане возобновляется электроснабжение населения после ремонтных работ на сети. Электричество отключалось из-за проблем, вызванных снегопадами.
В трех районах Дагестана, где накануне возникли проблемы с электроснабжением населения, завершились восстановительные работы на сети.
"24 февраля в 03:45 мск аварийно-восстановительные работы в Казбековском, Буйнакском и Новолакском районах полностью завершены"
– ГУ МЧС по Дагестану
Ранее в ряде районов Дагестана был объявлен режим ЧС, снегопады привели к обрывам проводов, авариям, также были зафиксированы повреждения опор.
Аномально снежная погода стала причиной перекрытия части автодорог в республике - накануне движение было восстановлено после расчистки дорог от снега и сошедших лавин.