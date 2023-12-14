В Дагестане столкнулись 10 машин

В Дагестане на федеральной трассе произошло массовое ДТП, участниками которого оказались сразу десять авто. Пострадали три человека. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Двое детей и взрослый были доставлены в махачкалинские больницы с различными травмами, полученными массовой автоаварии в Дагестане.

Участниками столкновения стали десять авто, оно произошло на федеральной трассе в Дагестане

«Около 10 машин стали участниками ДТП на федеральной трассе в районе села Новая Урада Кумторкалинского района. В результате ДТП пострадали три человека, двое из них - несовершеннолетние дети»

– Минздрав Дагестана

В настоящее время все пострадавшие проходят лечение в больнице Махачкалы, угрозы их жизням нет.