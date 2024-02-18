В Дагестане начнут развивать детский футбол

Самым массовым видом спорта в Дагестане должен стать футбол. Об этом заявил глава республики, подчеркнув, что это направление будет всячески поддерживаться республиканскими властями.

Приоритетным направлением в молодежной политике дагестанских властей в области спорта был назван футбол. По словам главы республики, пристальное внимание будет уделяться ФК «Динамо» из Махачкалы.

«Для нас сегодня, в том числе для представителей футбольного клуба „Динамо“, приоритет — развитие детского футбола в Республике Дагестан. Чем больше детей выйдет на площадки Детской футбольной лиги, тем увереннее мы будем приближаться к нашей игре в профессиональной футбольной лиге»

– Сергей Меликов.

Далее он подчеркнул, что «Динамо» будет бороться за попадание ведущую футбольную лигу страны. Меликов выразил уверенность, что для этого у местных футболистов есть все шансы. Однако для высоких спортивных достижений в области спорта необходимо готовить смену. Для этого необходимо, чтобы «самым массовым спортом был футбол».