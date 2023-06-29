В Дагестане мачеха жестоко избивала девочку

Опубликовано: 11:04, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы. Ее обвиняют в жестоком избиении девятилетней девочки, у которой выявили ушибы и травму черепа.

В Махачкале мачеху обвинили в жестоком избиении падчерицы, ведется следствие, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Как показала экспертиза, у избитой девятилетней девочки выявили ушибы и ссадины на голову, а также черепно-мозговую травму.

В отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в "истязании" (ст. 117 УК РФ) и "причинении легкого вреда здоровью" (ст. 115).

Как заявили в ведомстве, обвиняемая с лета 2021 по апрель 2023 года наносила увечья падчерице подручными предметами и руками.