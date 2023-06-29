В Дагестане мачеха жестоко избивала девочку

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы. Ее обвиняют в жестоком избиении девятилетней девочки, у которой выявили ушибы и травму черепа.
В Махачкале мачеху обвинили в жестоком избиении падчерицы, ведется следствие, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.
Как показала экспертиза, у избитой девятилетней девочки выявили ушибы и ссадины на голову, а также черепно-мозговую травму.
В отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в "истязании" (ст. 117 УК РФ) и "причинении легкого вреда здоровью" (ст. 115).
Как заявили в ведомстве, обвиняемая с лета 2021 по апрель 2023 года наносила увечья падчерице подручными предметами и руками.