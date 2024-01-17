В Черкесске построят второй завод по производству пряжи

В течение трех лет в Карачаево-Черкесии заработает второй завод по производству пряжи, который обеспечит производство 1,5 тысяч тонн готовой продукции в год – первый этап нового предприятия заработает уже в нынешнем 2024 году.

Высокотехнологичное предприятие по производству пряжи планируют запустить в столиче Карачаево-Черкесии (КЧР) Черкесске, в ближайшие три года, сообщили в Минпроме республики.

"ООО "Камвольно-прядильная фабрика Каритекс" реализует в Черкесске проект по созданию шерстеперерабатывающего предприятия. Проект высокотехнологичного импортозамещающего производства пряжи полного цикла обеспечит производство 1,5 тыс. тонн готовой продукции в год и создание 628 новых рабочих мест"

- Минпром КЧР

Уже в нынешнем 2024 году будет запущен первый этап проекта – сортировка и мойка шерсти, что позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест, передает ТАСС.

Практика для промышленности региона не новая - в республике уже работает пока единственный в России завод по переработке шерсти "Вулкам", на котором реализован полный цикл переработки ценного сырья – начиная с сортировки немытой шерсти до производства высококачественной трикотажной пряжи, очень востребованной текстильными предприятиями по всей России.