В Черкесске построят второй завод по производству пряжи

Высокотехнологичное предприятие по производству пряжи планируют запустить в столиче Карачаево-Черкесии (КЧР) Черкесске, в ближайшие три года, сообщили в Минпроме республики.
"ООО "Камвольно-прядильная фабрика Каритекс" реализует в Черкесске проект по созданию шерстеперерабатывающего предприятия. Проект высокотехнологичного импортозамещающего производства пряжи полного цикла обеспечит производство 1,5 тыс. тонн готовой продукции в год и создание 628 новых рабочих мест"
- Минпром КЧР
Уже в нынешнем 2024 году будет запущен первый этап проекта – сортировка и мойка шерсти, что позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест, передает ТАСС.
Практика для промышленности региона не новая - в республике уже работает пока единственный в России завод по переработке шерсти "Вулкам", на котором реализован полный цикл переработки ценного сырья – начиная с сортировки немытой шерсти до производства высококачественной трикотажной пряжи, очень востребованной текстильными предприятиями по всей России.