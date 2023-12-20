Азербайджан стал главным импортером для Ставрополья

Основным импортером для производителей Ставропольского края стал Азербайджан. Также в лидерах Иран, Сирия и Куба.

Азербайджан стал главным импортером продукции Ставропольского края в минувшем году: товарооборот между РФ и «страной огней» вырос на 10%, заявил глава Минэкономразвития региона Денис Полюбин. Также в числе лидеров – Иран, Сирия, Куба, Саудовская Аравия, Китай, Грузия и Беларусь.

«Объемы поставок в Азербайджан занимают 30% от общего регионального экспорта. Азербайджан импортирует нашу муку, мясо птицы, корм для животных. По итогам года 19% от краевого объема экспорта заняли Иран, Сирия и Куба, 14% - Саудовская Аравия, 13% - Китай, 5% - Грузия и 4% - Белоруссия»

– Денис Полюбин

Далее он отметил, что предприятия региона успешно переориентировались на страны-потребители Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.