В центр России возвращается лето

Опубликовано: 23:55, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже на следующей неделе в центральную часть России все же придет настоящее лето – дожди, порядком поднадоевшие жителям Москвы и Московской области, прекратятся, потеплеет, а из-за туч выглянет солнце, сообщили в Гидрометцентре России.

Уже в это воскресенье погода в центре европейской России произойдет заметно улучшится – небо очистится от дождевых туч, прекратятся и сами дожди, а температура воздуха вырастет до 24-27 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье заметное улучшение погоды, температура дневная - 23-25 градусов, преимущественно без осадков, а с понедельника практически во все дни рабочей недели осадки кратковременные. Ливневые дожди уходят"

- Роман Вильфанд

В то же время синоптики не исключают небольших кратковременных дождей, но на фоне летней жары они будут только в радость, а вот жарко будет даже ночью – температура воздуха не будет падать ниже 15 градусов тепла, отметил синоптик, передает РИА Новости.

"Настоящее лето", - добавил Роман Вильфанд.