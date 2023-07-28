РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В центр России возвращается лето

В центр России возвращается лето
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже на следующей неделе в центральную часть России все же придет настоящее лето – дожди, порядком поднадоевшие жителям Москвы и Московской области, прекратятся, потеплеет, а из-за туч выглянет солнце, сообщили в Гидрометцентре России.

Уже в это воскресенье погода в центре европейской России произойдет заметно улучшится – небо очистится от дождевых туч, прекратятся и сами дожди, а температура воздуха вырастет до 24-27 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье заметное улучшение погоды, температура дневная - 23-25 градусов, преимущественно без осадков, а с понедельника практически во все дни рабочей недели осадки кратковременные. Ливневые дожди уходят"

- Роман Вильфанд

В то же время синоптики не исключают небольших кратковременных дождей, но на фоне летней жары они будут только в радость, а вот жарко будет даже ночью – температура воздуха не будет падать ниже 15 градусов тепла, отметил синоптик, передает РИА Новости.

"Настоящее лето", - добавил Роман Вильфанд.

Прогноз на август: аномальной жары в России не будет

Прогноз на август: аномальной жары в России не будет

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
610 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version