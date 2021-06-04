В Чегемское ущелье рухнул ГАЗ-69

Водитель автомобиля ГАЗ-69 сегодня погиб в результате падения машины в обрыв в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии.

Сегодня днем в Чегемское ущелье в Кабардино-Балкарии (КБР), глубина которого доходит до 300 метров, рухнул с трассы ГАЗ-69, водитель погиб на месте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Автомобиль и тело погибшего водителя сегодня нашли под мостом в 14 часов, в 16:15 пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда подняли тело и передали его следственно-оперативной группе, передает "АиФ-Ставрополье".

Чегемское ущелье – это огромный разлом в горе глубиной в 300 м, с какой высоты упала машина, в сообщении не указывается, но понятно, что пережить такое падение человек бы не смог.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские, которые устанавливают причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.