В Чечне начнут тренироваться российские сборные

Федеральные центры подготовки сборных команд появятся в разных уголках РФ, в том числе, в Чечне. Здесь уже построена профильная спортплощадка.

В Чечне начнут тренироваться сборные РФ, заявил глава Минспорта страны.

Первой ласточкой стала новая спортплощадка в центре столицы республики: она оснащена современным оборудованием, таким как турники, разноуровневые перекладины и различные тренажеры, включая силовые с изменяемой нагрузкой.

Это позволит спортсменам эффективно готовиться к соревнованиям и повышать свои спортивные достижения.

«Мы присутствуем на церемонии открытия площадки комплекса ГТО. Этот комплекс был возрожден по решению президента Российской Федерации 10 лет назад. И сейчас эта программа привлекает все больше и больше внимания россиян, больше 20 миллионов уже стали участниками этого направления»

– глава Минспорта РФ

Планируется, что в будущем здесь будут тренироваться не только спортсмены из Чечни, но и из всех уголков РФ.