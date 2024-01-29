В Чечне начнут тренироваться российские сборные

В Чечне начнут тренироваться сборные РФ, заявил глава Минспорта страны.
Первой ласточкой стала новая спортплощадка в центре столицы республики: она оснащена современным оборудованием, таким как турники, разноуровневые перекладины и различные тренажеры, включая силовые с изменяемой нагрузкой.
Это позволит спортсменам эффективно готовиться к соревнованиям и повышать свои спортивные достижения.
«Мы присутствуем на церемонии открытия площадки комплекса ГТО. Этот комплекс был возрожден по решению президента Российской Федерации 10 лет назад. И сейчас эта программа привлекает все больше и больше внимания россиян, больше 20 миллионов уже стали участниками этого направления»
– глава Минспорта РФ
Планируется, что в будущем здесь будут тренироваться не только спортсмены из Чечни, но и из всех уголков РФ.