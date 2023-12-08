В Чечне будут наказывать за плохое отношение к гостям

В Чечне начнут наказывать людей, которые плохо относятся к туристам. Рамзан Кадыров заявил, что власти республики не позволят ущемлять гостей региона.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии сообщил о борьбе против тех жителей республики, которые ущемляют туристов за их внешний вид.

Он подчеркнул, что если житель Чечни считает себя патриотом своего народа и гражданином страны, то он должен подружиться с гостями республики. Кадыров напомнил, что Россия является светским государством.

"Пригласить их домой, в ресторан, объяснить обычаи, традиции. По-человечески относиться к туристам. И если будет момент, что к туристам придираются, мы будем наказывать"

- Рамзан Кадыров

Руководитель региона заявил, что вопросы, связанные с неподобающим поведением гостей тоже будут решаться. При этом он добавил, что не встречал в Чечне туристов, которые наносят ущерб республике.