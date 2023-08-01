В Бухаре горел крупный торговый комплекс

Минувшей ночью на одном из рынков Бухары вспыхнул пожар: загорелся двухэтажный торговый комплекс по улице Ибн Сины, сообщение о возгорании поступило в 02.05, сообщает Telegram-канал МЧС страны.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят магазины комплекса, огонь охватил площадь в 700 кв м, пожар тушили 11 пожарно-спасательных бригад и 7 единиц спецтехники, им понадобился для этого один час – в 3:07 пожар был ликвидирован, передает Sputnik Узбекистан.
В результате происшествия сгорели склады и товар 15 магазинов комплекса и 8 магазинов, относящихся к городскому дехканскому рынку.
"Пожарным удалось спасти от огня 10 тыс кв м рыночного павильона и торговых лавок, пострадавших и погибших нет"
- МЧС Узбекистана
Сейчас на месте пожарища проводится пожарно-техническая экспертиза, которая устанавливает причины возгорания.