В Бухаре горел крупный торговый комплекс

Опубликовано: 9:35, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью в узбекской Бухаре тушили масштабный пожар – вспыхнул крупный торговый комплекс, с огнем боролись 11 бригад пожарных и семь единиц спецтехники.

Минувшей ночью на одном из рынков Бухары вспыхнул пожар: загорелся двухэтажный торговый комплекс по улице Ибн Сины, сообщение о возгорании поступило в 02.05, сообщает Telegram-канал МЧС страны.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят магазины комплекса, огонь охватил площадь в 700 кв м, пожар тушили 11 пожарно-спасательных бригад и 7 единиц спецтехники, им понадобился для этого один час – в 3:07 пожар был ликвидирован, передает Sputnik Узбекистан.

В результате происшествия сгорели склады и товар 15 магазинов комплекса и 8 магазинов, относящихся к городскому дехканскому рынку.

"Пожарным удалось спасти от огня 10 тыс кв м рыночного павильона и торговых лавок, пострадавших и погибших нет"

- МЧС Узбекистана

Сейчас на месте пожарища проводится пожарно-техническая экспертиза, которая устанавливает причины возгорания.