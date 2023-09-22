В Боржоми обновили туристическую дорогу в горную деревню

Опубликовано: 17:50, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Боржоме завершилась реконструкция дороги, ведущей в горную деревню Молити. Там постелили более 2 км нового покрытия.

В грузинском районе Боржоми восстановили дорогу, которая ведет в горную деревню Молити (община Табацкури). Об этом сказано в сообщении местной администрации.

В рамках реконструкции на 2,2 км дороги постелили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Там также установили бетонные подпорные стенки.

Мэр муниципалитета Боржоми отметил туристический потенциал деревни.

"Деревня Табацкури обладает наибольшим туристическим потенциалом, здесь есть красивое озеро, которое посещает множество приезжих, обновленная дорожная инфраструктура будет способствовать развитию туризма"

– Отар Арболишвили