Вестник Кавказа

В больницу Гюмри доставили российского военного с ранением головы

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Российский военный в Гюмри получил тяжелое огнестрельное ранение в голову. По предварительным данным, он поранился при неосторожном обращении с оружием.

В Армении российский военнослужащий получил огнестрельное ранение в голову. Военного доставили в медицинское учреждение Гюмри, информируют армянские СМИ. 

Сообщается, что пострадавший доставлен в реанимацию, где его срочно прооперировали, сейчас он находится в коме, его состояние крайне тяжелое. 

Согласно предварительной информации, военнослужащий Алексей К. поранился при неосторожном обращении с оружием.

Сведения об инциденте поступили в МВД, обстоятельства происшествия выясняются.

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