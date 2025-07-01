В больницу Гюмри доставили российского военного с ранением головы

Российский военный в Гюмри получил тяжелое огнестрельное ранение в голову. По предварительным данным, он поранился при неосторожном обращении с оружием.

В Армении российский военнослужащий получил огнестрельное ранение в голову. Военного доставили в медицинское учреждение Гюмри, информируют армянские СМИ.

Сообщается, что пострадавший доставлен в реанимацию, где его срочно прооперировали, сейчас он находится в коме, его состояние крайне тяжелое.

Согласно предварительной информации, военнослужащий Алексей К. поранился при неосторожном обращении с оружием.

Сведения об инциденте поступили в МВД, обстоятельства происшествия выясняются.