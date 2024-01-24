В ближайшие дни в горах Кабардино-Балкарии будет лавиноопасно

Опасность возникновения лавин в КБР будет выше обычного в течение ближайших двух суток. Граждан просят пока не посещать горные районы и соблюдать правила в районах схода лавин.

До конца суток 29 января, а также 30 января в горных районах Кабардино-Балкарии будет сохраняться высокая опасность возникновения лавин. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В связи с этим в республике было объявлено экстренное предупреждение.

В ведомстве напоминают жителям и гостям КБР о важности соблюдения правил в районах схода лавин. Их также просят временно отказаться от походов в горы.

Помимо этого, в министерстве напоминают о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях различного характера, включая повреждения зданий, ЛЭП, инфраструктурных объектов. Не исключены также проблемы транспортного характера – перекрытия дорог, мостов и тоннелей.